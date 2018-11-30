والد سهى جبارة لـوطن: خطواتنا تصعيدية وغداً وقفة وسط رام الله

رام الله- وطن: قال بدران جبارة والد المعتقلة لدى الأجهزة الأمنية في سجن أريحا، خلال اتصاله مع وطن إن قرارهم أمس إلغاء الوقفة التضامنية مع سهى في رام الله، جاءت بعد تهديدات متكررة وصلتهم في حال تنفيذهم للوقفة.

وأضاف: حرصاً منّا كعائلة جبارة على سلامة الذين قرروا المشاركة معنا في الوقفة، أعلنا إلغاء الوقفة لأن التهديد كان واضح بتعرض مَن سيخرج في الوقفة بالأذية.

وفيما أسماه جبارة بالخروج عن الصمت، أعلن عبر وطن عن سلسلة فعاليات ستقوم بها العائلة نصرة لابنتها التي تواصل إضرابها لليوم التاسع على التوالي، احتجاجاً على اعتقالها غير القانوني.

وأعلن عن وقفة تضامنية مع سهى، عقب صلاة الجمعة، أمام مساجد قرية ترمسعيا مكان سكن العائلة، وكذلك إقامة خيمة اعتصام أمام منزل العائلة.

مضيفاً: قررنا تنفيذ وقفة احتجاج غداً السبت على دوار المنارة وسط رام الله، الساعة الثالثة عصراً، وذلك لاعلاء صوت سهى التي تعاني من ظروف صحية صعبة.

وأشار الى امكانية تنفيذ العائلة اعتصام يوم الأحد أمام سجن أريحا، حيث تتواجد سهى، احتجاجاً على مواصلة اعتقالها دون تقديم ملف واضح ضدها.

وحول قانونية ما يجري مع سهى، أكد بدران جبارة أن السفارة الأمريكية وكذلك البنمية -على اعتبار سهى تحمل جنسية هذه الدول- اعتضرتا على اعتقال سهى وأدانتا طريقة التحقيق معها، وعدم وضوح التهم الموجهة إليها، حيث قالت السفارة الأمريكية لوالد سهى بأن كل زيارة كانت تقوم بها السفارة كان يُقدم ضد سهى تهمة مختلفة عن السابقة.

وأكد على أن لجنة الدفاع عن ابنته قدمت عدة مرات بطلب الحصول على صورة الملف، ولكن الرفض ما زال سيد الموقف، بحجة "اجراءات مغلقة".

وتعاني سهى من أوضاع صحية سيئة بسبب استمرار اعتقالها واضرابها عن الطعام، وكذلك كونها تعاني من أمراض مسبقة في القلب.