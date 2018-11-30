فيديو| آلآف المعتصمون ضد الضمان الاجتماعي يؤدون صلاة الجمعة وسط رام الله

رام الله- وطن: يستمر لليوم الثاني اعتصام الرافضين لقانون الضمان الاجتماعي، على دوار المنارة وسط رام الله.

وأقام آلاف المعتصمون صلاة الجمعة وسط رام الله، تأكيداً على استمرارهم في الاعتصام حتى اسقاط القانون.

ووصل مساء أمس الخميس، الالاف وسط رام الله، لاعتصام من أجل إسقاط قانون الضمان باعتباره مجحفاً، إذ شرع المحتجون في المبيت على ميدان المنارة.

وشهد الميدان حتى ساعات متأخرة من الليل حشداً للرافضين لقرارات الحكومة الساعي لتطبيق القانون بصيغته الحالية، وردد المشاركون عبارات تدعو لإسقاطه، وهتفوا بعبارات ضد وزير العمل.

ويتواصل الاعتصام حتى مساء غد السبت، إذ يدعو الحراك الموحد لإسقاط قانون الضمان آلاف العمال في جميع محافظات الضفة بالمشاركة في الاعتصام.