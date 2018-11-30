"CNN" الأمريكية تفصل صحفياً انتصر لفلسطين ودعا لمقاطعة "إسرائيل"

وطن- وكالات: فصلت قناة "سي أن أن" الأمريكية، أحد صحفييها إثر دعمه للفلسطينيين خلال كلمة له في الأمم المتحدة.

وقالت بربارا ليفين المتحدثة باسم CNN إن الصحفي "مارك ليمونت هيل" لم يعد يعمل مع الشبكة، فيما امتنعت عن توضيح أسباب الفصل.

وفي كلمة خلال مشاركته بأحد اجتماعات الأمم المتحدة، تحدث هيل عن الصعوبات التي يواجهها الفلسطنيون في حياتهم اليومية.

وقال هيل إن "لدينا فرصة لتقديم التضامن للفلسطينيين ليس بالكلمات فقط، بل بالالتزام السياسي والعمل على المستوى المحلي والدولي، الأمر الذي سيمنح العدالة"، وصرخ: "فلسطين حرة من النهر إلى البحر".

وعقب كلمته، شنت مجموعات موالية لـ"إسرائيل" هجوماً على هيل واتهمته بـ"معاداة السامية"، وطالبت جامعة Temple وقناة CNN بإنهاء عمله بهما.

وفيما دافعت جامعة Temple عن هيل معتبرة تصريحاته تخص شخصه فقط، وأن CNN خضعت للضغوطات، وأعلنت فصلها لـ"هيل".

وعبر حسابه على موقع تويتر، رد هيل على الهجوم الذي تعرض إليه، وقال إنه "يدعم حرية الفلسطينيين، ويعارض بشدة السياسات والممارسات الإسرائيلية".