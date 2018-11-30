الاحتلال يعتقل فتى من بيت سوريك بزعم قطع السياج الفاصل

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم الجمعة، شاباً في قرية بيت سوريك قضاء رام الله، بزعم قيامه بقص السياج الفاصل المقام على أراضي القرية.

ونشر جيش الاحتلال مقطعاً مصوراً يدعي أنه لذات الشاب الذي يبلغ من العمر (17عاماً) بعد قيامه بقص سياج شائك إسرائيلي يعزل أراضي بيت سوريك.

ويظهر في الفيديو الشاب وهو يقوم بإشعال النار في منطقة السياج ثم محاولته الانسحاب.

واستولت سلطات الاحتلال على مساحات شاسعة من أراضي بيت سوريك منذ احتلالها عام 1967، وشيدت عدة مستوطنات يفصلها عن أهاليها سياج شائك، منها "هار ادار" و "راموت"، و"مفسيرت تسيون".