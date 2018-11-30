18 اصابة برصاص الاحتلال وآخرين بالاختناق شرق قطاع غزة

غزة- وطن: أصيب 18 مواطنا برصاص الاحتلال، اليوم الجمعة، إثر قمع قوات الاحتلال للمسيرات السلمية التي تقام شرق قطاع غزة كل يوم جمعة.

وأفادت وزارة الصحة باصابة 18 مواطنا برصاص جنود الاحتلال، الذين فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة وأطلقوا الرصاص المعدني والرصاص المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الذين يتظاهرون سلمياً على مقربة من السياج الفاصل شرق المدينة وشرق مخيم البريج وبلدة جباليا.

ودأبت قوات الاحتلال على استهداف المواطنين الذين يتظاهرون بشكل سلمي منذ عدة أشهر، شرق قطاع غزة وقبالة شاطئ بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد المئات منهم وجرح الآلاف.