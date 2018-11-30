مصطفى البرغوثي: تهديدات نتنياهو خطيرة و يجب مواصلة الجهود لحماية الخان الأحمر

رام الله - وطن: قال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أثناء مشاركته في أداء صلاة الجمعة و الاعتصام في الخان الأحمر اليوم، أن تهديدات نتنياهو بهدم الخان الأحمر خطيرة وجدية وهو يريد ان يستخدم التطهير العرقي للخان الاحمر كثمن يدفعه لحليفه العنصري المتطرف بنيت للحفاظ على استمرار حكومته.

وأكد البرغوثي على أهمية استمرار أنشطة المقاومة الشعبية وحركة التضامن الدولية للحفاظ على سكان الخان الأحمر وحمايته من مخططات الهدم و التطهير العرقي الإسرائيلية.

وكان رئيس وزراء حكومة الاحتلال نتنياهو قد أعلن ان حكومته تنوي هدم الخان الأحمر قريبا، رغم فشل محاولاتها السابقة بسبب المقاومة الشعبية و حملة الاستنكار و التضامن العالمي الواسعة.