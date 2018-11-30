بالفيديو والصور: الاعتصام ضد الضمان متواصل .. وقوات مكافحة الشغب في الميدان

رام الله - وطن: تواصل لليوم الثاني على التوالي الاعتصام على دوار المنارة وسط رام الله، حتى يوم السبت المقبل، رفضا لقانون الضمان الاجتماعي.

وشهد الاعتصام مساء اليوم الجمعة احتكاكات بين المعتصمين الذين واصلوا هتافهم ضد قانون الضمان الاجتماعي، وقوات الشرطة التي حاولت فض الاعتصام ومن ثم فتح ميدان المنارة امام المركبات.

ودفعت الشرطة بقوات مكافحة الشغب الى دوار المنارة، وسط مطالبة المعتصمين للمواطنين بمشاركتهم في الاعتصام.