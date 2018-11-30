اعتماد 5 قرارات أممية خاصة بفلسطين وسادس بالجولان السوري

وطن: أعلنت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا اسبينوزا، مساء الجمعة، اعتماد 5 مشاريع قرارات تتعلق بفلسطين، وسادس خاص بالجولان السوري المحتل.

وتم اعتماد القرارات الستة بالأغلبية المطلقة، وفق اسبينوزا، خلال جلسة للجمعية العامة.

ومن بين القرارات المتعلقة بفلسطين، ذلك الخاص بالقدس، والذي طالب الدول الأعضاء بالجمعية العامة بعدم الاعتراف بأي إجراءات تتخذها إسرائيل في المدينة المقدسة.

وحصل قرار القدس الذي تقدمت به عدة دول عربية وآسيوية ولاتينية، صباح الجمعة، على أغلبية ساحقة، إذ نال موافقة 148 دولة مقابل اعتراض 11 دولة (بينها إسرائيل والولايات المتحدة)، فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت.

وطالب القرار الخاص بمنطقة الجولان السورية المحتلة، بانسحاب إسرائيل من كل الجولان وتأكيد سيادة سوريا عليها، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

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