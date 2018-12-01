بالصور .. هكذا استيقظ المعتصمون ضد الضمان على دوار المنارة

رام الله - وطن: بعد ان باتوا ليلتهم الثانية على دوار المنارة، استيقظ المعتصمون ضد قانون الضمان الاجتماعي صباح اليوم السبت وقد احاطت بهم سواتر حديدية متراصة حول مكان نومهم.

وقال احد المعتصمين لوطن ان عاملين وضعوا السواتر الحديدية حول مكان نوم المعتصمين، يرجح انهم من بلدية رام الله.

ومنذ ساعات الصباح، اشعل عدد من المعتصمين النار من بقايا الخشب والحطب في اوعية حديدية نظرا لتدني درجات الحرارة، بينما فضل البعض سرقة لحظات نوم رغم برودة الاجواء.

وكان الاف المواطنين قد تجمعوا مساء الخميس على دوار المنارة في اعتصام مفتوح ضد قانون الضمان الاجتماعي، حيث باتوا ليلتهم الاولى، ليستمر الاعتصام ليوم الجمعة، حيث ادى المعتصمون صلاة الجمعة على الدوار، وباتوا ليلتهم الثانية هناك.

ومن المقرر ان يحتشد الالاف اليوم في دوار المنارة في ختام الاعتصام المفتوح الذي يطالب باسقاط قانون الضمان الاجتماعي.