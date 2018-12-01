بالفيديو .. حزب الله يهدد الاحتلال: إن تجرأتم على مهاجمتنا ستندمون

وطن: نشر حزب الله اللبناني، مساء الجمعة، شريط فيديو يهدد "إسرائيل"، إن تجرأت على مهاجمة لبنان.

وعُرض في مقطع الفيديو كتابات باللغة العبرية، إلى جانب مقتطفات من بعض الخطابات، التي ألقاها الأمين العام للحزب حسن نصر الله مؤخراً، والتي يوضّح فيها أنه سيتم الرد على أي هجوم إسرائيلي على لبنان.

كما وظهر في شريط الفيديو، الذي يحمل عنوان "إن تجرأتم ستندمون"، صورا جوية لأهداف في العمق الإسرائيلي.

وكانت الدفاعات الجوية السورية، قد تصدت ليلة الخميس-الجمعة، لضربات جوية على منطقة الكسوة جنوب دمشق.

واتهمت سوريا "إسرائيل" بتنفيذ هذه الضربات، إلى أن الأخيرة التزمت الصمت.