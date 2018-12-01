دعوة لتفعيل ملف استعادة جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

رام الله - وطن: دعا أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام إلى تكثيف الفعاليات الشعبية، وفي مختلف محافظات الوطن، للمطالبة بالإفراج الفوري عن الجثامين المحتجزة.

وأكّد ذوو الشهداء، في بيانٍ وجهوه للرأي العام، على أنّ "قضية الجثامين المحتجزة، قديمًا وحديثًا، قضية وطنية من الدرجة الأولى، تتصدر الاهتمام الشعبي والوطني، إلى أن يتم الإفراج عن جميع الجثامين المحتجزة دون استثناء".

وقال أهالي الشهداء إنّ "احتجاز الاحتلال جثامين الشهداء خطوة قديمة جديدة، هي الأولى والأخطر والأطول في العالم" وأضافوا في البيان إنّ هذه الجريمة "لم تجابَه بالرد المناسب محليًا ودوليًا".

ولفتوا إلى أنّ الاهالي استنفذوا الإجراءات القانونية كافة، لدى محكمة الاحتلال، التي ما زالت تماطل في إصدار قرارها منذ شهور عديدة، مُؤكدين أنّ هذه السياسة الاسرائيلية "تتسبب بوجعٍ لا ينتهي لعائلات الشهداء وتعتبر إهانة ومسًا بكرامة الشعب والشهداء" في الوقت الذي تُخالف فيه كل الأعراف الدولية والشرائع السماوية وتعتبر انتهاكًا لأبسط الحقوق الإنسانية.

ودعا البيان الإعلام إلى "تخصيص مساحات من البث المباشر للحديث عن أبعاد ومخاطر هذا الإجراء، واستضافة الخبراء والمختصين وذوي الشأن من أجل تشكيل رأي عام حول هذه القضية".

كما دعا لتوحيد الجهود القانونية والشعبية في مواجهة هذه السياسية من خلال تشكيل فريق قانوني وطني متخصص لمتابعة هذه القضية محليًا ودوليًا. إضافة إلى العمل على فضح سياسة الاحتلال أمام الرأي العام الدولي من خلال تفعيل المؤسسات والممثليّات الفلسطينية في الخارج وفي المحافل الدولية.

وشمل بيان ذوي الشهداء المُحتجزة جثامينهم كذلك دعوة لإعداد الملف الكامل والوافي لتقديم شكوى للجنائية الدولية باعتبار الاحتجاز جريمة حرب. وحثّ البيان المستوى السياسي لأن يقوم بدوره محليًا ودوليًا في هذه القضية واعتبارها في صدارة اهتمامه.

وطالب أهالي الشهداء المؤسسات والقوى الشعبية الفلسطينية بالإعلان عن يوم فعاليات مركزية في كل أنحاء الوطن للمطالبة بالإفراج عن جثامين الشهداء، ودعوة الإعلام الفلسطيني لتوحيد البث في ساعة معينة في ذلك اليوم وإطلاق هاشتاغ #بدنا_ولادنا #دفن_أبنائنا_حق_وكرامة، على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. وختم ذوو الشهداء بالقول "ثقتنا بشعبنا عالية".

هذا وعبّر الأهالي عن وقوفهم الكامل وغير المشروط مع كافة القضايا الوطنية للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، في مقدمتها مسيرات العودة وخان الأحمر، ومجابهة تسريب العقارات في القدس المحتلة، وقضية الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، سيّما الأسيرة الجريحة إسراء الجعابيص. مُؤكّدين أنّ "مجابهة هذه التحديات يتطلب قبل كل شيء إنهاء الانقسام والإعلان الفوري عن المصالحة ووحدة الموقف".

من جهته، نشر المحامي محمد عليان، والد الشهيد بهاء، قائمة مُحدّثة بأسماء جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال، منذ اندلاع انتفاضة القدس الشعبية أكتوبر 2015 وحتى نوفمبر 2018. وشملت القائمة أسماء الشهداء، ومسقط رأسهم وتاريخ استشهادهم. مُنوهًا إلى أن القائمة لم تشمل شهداء آخرين من قطاع غزة.

1. عبد الحميد ابو سرور /بيت لحم 18.04.2016

2. محمد الطرايرة /بني نعيم 30.06.2016

3. محمد الفقيه /دورا الخليل 27.07.2016

4. رامي عورتاني /نابلس 31.07.2016

5. . مصباح ابو صبيح /القدس 09.10.2016

6. فادي القنبر/ جبل المكبر القدس 08.01.2017

7. عادل عنكوش /دير ابو مشعل/ رام الله 16.06.2017

8. اسامة عطا /دير ابو مشعل / رام الله 16.06.2017

9. براء ابراهيم /دير ابو مشعل / رام الله 16.06.2017

10. علاء ابو عراب / غزة 30.10.2017

11. شادي الحمري /غزة 30.10.2017

12. بدر مصبح /غزة 30.10.2017

13. احمد السباخي /غزة 30.10.2017

14. محمد البحيصي /غزة 30.10.2017

15. احمد اسماعيل جرار /جنين 17.01.2018

16. احمد نصر جرار/ جنين 06.02.2018 .

17. عبد الرحمن بني فضل /عقربا 18.03.2018 .

18. مصعب السلول /غزة 30.03.2018

19. . محمد الربايعة /غزة 30.03.2018

20. عطية العماوي / خانيونس 30.04.2018

21. يوسف ابو جزر / رفح / 30.04.2018

22. يوسف العماوي / خانيونس 30.04.2018

23. عبد السلام مسامح غزة 06.05.2018

24. عزيز عويسات /القدس 20.05.2018

25. رمزي النجار/ خانيونس 04.06.2018

26. خالد عبد العال / رفح 02.07.2018

27. محمد طارق دار يوسف /كوبر 26.07.2018

28. هاني المجدلاوي /غزة / 20.08.2018

29. وائل الجعبري / الخليل 03.09.2018

30. الشهيد عطاف صالح /جباليا / 09.09.2018

31. الياس ياسين /بديا / 15.10.2018

32. معمر الاطرش / الخليل /22.10.2018

33. الشهيد الطفل المختطف عماد شاهين /غزة /05.11.2018

34. عبد الرحمن ابو جمل /جبل المكبر / 20.11.2018

35. رمزي ابو يابس /الدهيشة /26.11.2018