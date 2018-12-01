القوى الوطنية تطلق برنامج فعالياتها في ذكرى الانتفاضة الاولى

رام الله- وطن: أطلقت القوى الوطنية والاسلامية في رام الله والبيرة برنامج فعالياتها في ذكرى الانتفاضة الاولى قي التاسع من كانون الأول الجاري.

ودعت الى تصعيد الفعل الشعبي والمشاركة في البرنامج النضالي على النحو التالي :

- يوم الاثنين 3/12 الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم للاعتصام امام ممثلية البرازيل المصيون بالقرب من جراند بارك- رفضا لصفقة شراء اسلحة مع دولة الاحتلال، والتوجه لنقل السفارة للقدس المحتلة .

- الثلاثاء 4/12 الساعه الثانية عشرة ظهرا اعتصام امام ممثلية التيشك - الارسال رفضا لتصريحات رئيسها والمواقف لمنحازة للاحتلال والرافضة لحقوق شعبنا المشروعة

- الجمعة يوم للتصعيد الميداني على نقاط الاحتكاك والتماس مع الاحتلال ومستوطنيه تدعو القوى لاوسع مشاركة في فعاليات المغير وجبل الرسان، والخان الاحمر والمزرعة الغربية وبلعين ونعلين وجميع المواقع تاكيدا على تصعيد المقاومة الشعبية مع المحتل

- تتوجه القوى لفرسان القدس المعتقلين والمدافعين عن مقدساتها الاسلامية والمسيحية الذين يتصدون ببسالة للصفقات المشبوهة، وبيع الاراضي وسماسرة العقارات وما يخطونه من نموذج وطني للعطاء والانمتاء ولن ترهب شعبنا حملات الاعتقال الاقامات الجبرية والابعاد عن المدينة

- تدعو القوى لاسناد الاسرى في سجون الاحتلال وتحمل دولة الاحتلال كامل المسوؤلية عن تبعات تشريعاتها وممارساتها الاجرامية بحقهم، وهي ستقود لانفجار لسجون جراء امعان دولة الاحتلال في استهداف الاسرى والاسيرات

- تؤكد القوى على اهمية توسيع حملات المقاطعة لدولة الاحتلال على المستوى المحلي وتنظيف اسواقنا من منتجات الاحتلال ووقف كل اشكال التطبيع فورا .

- تتوجه القوى بالتحية لشعوب العالم وحركات التضامن الدولي من قوى يسارية وتقدمية وبرلمانات ونقابات عمالية ومؤسسات اهلية ونسوية وقطاعات شبابية التي احيت اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا لتؤكد دعمها واسنادها لحقوق شعبنا المشروعة ووحدة النضال المشترك لاحرار لعالم رفضا للظلم والهيمنة والاميركية وعربدة دولة الاحتلال واهمية محاسبتها على جرائمها