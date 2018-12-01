ألمانيا تبدأ مباحثاتها السنوية مع فلسطين حول التعاون التنموي

رام الله- وطن: من المفترض أن تجري مباحثات التعاون الإنمائي الألمانية - الفلسطينية لهذا العام في رام الله، مطلع كانون أول الجاري.

وقالت وزارة الاتحاد الاقتصادي التنموي الألمانية إن وفداً من الوزارة سيصل رام الله للبدء بمباحثات التعاون الانمائي المقررة في يومي الثالث والرابع من كانون الأول الجاري.

وسيعقد لقاء صحفي فور انتهاء المفاضوات، يوم الثلاثاء الرابع من كنانون الأول، في تمام الساعة الثالثة والنصف، في مكتب الممثلية الألمانية برام الله.

وحول ماهية التعاون الألماني الفلسطيني التنموي، فهو برنامج تدعم ألمانيا من خلاله منذ ما يزيد عن ثلاثين عاماً، الفلسطينيين من خلال مشاريع تنموية بلغت قيمتها حتى الآن ما يزيد عن 15 مليار يورو، وتجري سنوياً هذه المباحثات والتي تقدم ألمانيا من خلالها التزامات مالية لمشاريع تنموية مشتركة، حيث بلغ مجموع هذه الاتزامات في عام 2017 نحو 53 مليون يورو.

ويركز التعاون التنموي الالماني- الفلسطيني بشكل خاص على مجالات التعليم والتدريب المهني ودعم التشغيل. ويهدف الى استقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب للتدريب والعمل. بالإضافة إلى ذلك، تدعم ألمانيا ومنذ سنوات عديدة برنامج إقراض البلديات التابع لصندوق تطوير وإقراض البلديات، الذي يمول بناء المدارس ورياض الأطفال والطرق وغيرها من إجراءات خاصة بالبنية التحتية في المجتمعات الفلسطينية.