سارة نتنياهو تخضع مجدداً للتحقيق بتهم الفساد

القدس- وطن: ذكرت القناة العبرية العاشرة الليلة الماضية، أن سارة نتنياهو زوجة رئيس وزراء الاحتلال ستخضع مجدداً للتحقيق خلال الأيام المقبلة، بعد الاشتباه بأنها قدمت معلومات تضليلية لما يسمى بمراقب الدولة في قضية المعروفة بالملف 4000 المتعلق بشركة بيزك وموقع واللا العبري.

ووفقاً للقناة العبرية، فإن شرطة الاحتلال ستحقق مع سارة في تلك القضية وستستجوب محامي العائلة دافيد شمرون، الذي ساعدها في تلك القضية لتقديم أوراق مزورة بشأن تبرعات ادعت أنها قدمتها لجمعيات خيرية، وتبين أنها لم تقدم أي تبرعات وكانت تدفعها لمستشارها الإعلامي السابق نير حيفتس المتورط بالقضية.