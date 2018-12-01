تقرير: 11 رسالة بين ابن سلمان والقحطاني قبل اغتيال خاشقجي وبعده

وطن- وكالات: كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن وكالة الاستخبارات المركزية اعترضت 11 رسالة بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومستشاره سعود القحطاني الذي أشرف على قتل خاشقجي قبل عملية الاغتيال وبعدها.

وقالت الصحيفة إن للاستخبارات الأميركية ثقة ما بين متوسطة وعالية بأن ابن سلمان هو من أصدر الأمر بالقتل.

الصحيفة الأمريكية أشارت إلى أن ولي العهد السعودي قال لمقربين منه إنه إذا لم تنجح جهود إعادة خاشقجي إلى السعودية فإنه بالإمكان استدراجه إلى مكان ما خارجها وإجراء الترتيبات اللازمة".

من جهتها، ذكرت مجلة "نيوزويك" الأميركية أن 5 على الأقل من أعضاء مجلس الشيوخ الذين صوتوا ضد وقف الدعم العسكري الأميركي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن تلقوا أموالاً من اللوبيات السعودية.