بيت لحم تضيء شجرة الميلاد

بيت لحم- وطن: احتفلت مدينة بيت لحم، مساء اليوم السبت، بإضاءة شجرة "عيد الميلاد" في ساحة كنيسة المهد، إيذاناً بانطلاق احتفالات أعياد الميلاد المجيدة.

وقال رئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان: "أين نحن كفلسطينيين من السلام الشاملِ والعادل؟ فلطالما عانى شعبنا من ظلم الاحتلال وسياسته التعسفية، ومازالت ظروف القهرِ مستمرة منذ نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948: احتلال، وجدران فاصلة، وحواجز تقيد حركتنا وحريتنا، ومستوطنات تغتصب ارضنا، سجون الظلم تحتجز أبناء شعبنا".

وأضاف "رسالتنا لهذا العام هي رسالة حياة ووجود، لأن ما على أرضنا المقدسة يستحق البقاء والوجود، سنبقى متجذرين، صامدين، نصنع الأمل، ونعطي الحياة لأطفالنا، ونمنح شبابنا حقهم في الوجود على أرضهم، التي عاش فيها الأجداد منذ فجر التاريخ".

ودعا سلمان الأسرة الدولية لممارسة دورها في ترسيخ إرادة شعبنا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس.