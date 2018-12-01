الاحتلال يقمع وقفة تضامنية مع الأسيرة اسراء الجعابيص في القدس

القدس- وطن: قمعت قوات الاحتلال، مساء اليوم السبت، مسيرة تضامنية مع الأسيرة إسراء جعابيص في القدس بوحشية.

وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت وسط المتضامنين مع الأسيرة جعابيص في شارع الزهراء بالمدينة المقدّسة.

وأكد رياض جعابيص والد الأسيرة إسراء في تصريحات صحفية أن قمع قوات الاحتلال للمتضامنين مع ابنته الأسيرة لن يرهبهم ولن يخضعهم.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرة الجريحة إسراء جعابيص (34 عاماً) من بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة في 11/10/2015، بتهمة محاولة تنفيذ عملية بواسطة سيارتها التي اندلعت فيها النيران وأحرقت أجزاء كبيرة من جسدها.

وتقضي جعابيص حكمًا بالسجن 11 عامًا، وهي متزوجة وأم لطفل، وتقبع في سجن "هشارون".

وتعاني من ألم الجروح والحروق في جسدها، وهي بحاجة لإجراء عدة عمليات جراحية بشكل مستعجل إلا أن إدارة السجون تماطل في تقديم العلاج.