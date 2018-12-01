"انسبير" الفلسطينية تحصد جائزة أفضل شركة طلابية ذات أثر اجتماعي للعام 2018 في مسابقة إنجاز العرب

الخليل- وطن: حصلت شركة "إنسباير" من المدرسة الصّناعية الثانوية في الخليل على جائزة أفضل شركة طلابية ذات أثر اجتماعي للعام 2018 في المسابقة الإقليمية التي نفذتها مؤسسة إنجاز العرب في الكويت على مدار 3 أيام لهذا العام. كما وتأهلت "انسبير" لتكون من إحدى الشركات الطلابية الثلاث المرشحة لجائزة أفضل شركة طلابية.

وتنافس هذا العام 80 طالباً من 11 دولة عربية في المسابقة الاقليمية التي انطلقت منذ عام 2007 بهدف تعزيز ودعم مهارات ريادة الأعمال لدى الشباب العرب.

وتعمل شركة "انسبير" في مجال إعادة تدوير المخلفات الالكترونية عبر انتاج جهاز مزورد بطاقة متغير الجهد من مخلفات أجهزة الحاسوب المكتبي، يُستخدم من قبل المهندسين والفنيين والطلاب أصحاب التخصصات الالكترونية والكهربائية.

من ناحيته، عبّر رئيس مجلس إدارة إنجاز فلسطين بسام ولويل عن فخره بهذا الإنجاز معتبراً هذا الفوز بداية حقيقية لطريق النجاح الذي يسلكه الطلبة في هذه المرحلة العمرية المبكرة، ما سيفتح لهم آفاقاً وسبل التقدم في حياتهم المهنية والعملية، شاكراً بدوره مؤسسة إنجاز العرب على تعاونها ودعهما الدائم للدول الاعضاء المشاركة في تنغيذ مختلف البرامج التدريبية.

من جهتها، أضافت المديرة العامة في مؤسسة إنجاز فلسطين السيدة رانيا قطينة: " إنّ برنامج الشركة الطلابية يُعد من أهم برامج المؤسسة ويساهم في صقل وتطوير المهارات الفردية والجماعية لدى الطلبة في مجال ريادة الاعمال، والذي يتم من خلال مشاركة شركاء إنجاز من القطاعي الخاص والتعليمي، حيث يقوم مستشارون متطوعون من شركات القطاع الخاص الوطني وعلى مدار الست شهور بتدريب الطلبة المشاركين على إنشاء شركاتهم خاصة بهم بكافة تفاصيلها الإدارية والمالية والتسويقية وبرأس مال حقيقي.

وحول التغيير الذي طرأ على شخصيات الطلبة المشاركين في البرنامج، أكد مسؤول عمليات مؤسسة إنجاز في الخليل سالم غزاوي على التغير الجذري على أداء ومستوى الطلبة العلمي، بحيث اجتاز الطلبة مراحل

المسابقة الاربعة بكفاءة عالية أمام لجنة التحكيم الخاصة بالبرنامج، واستطاعوا أن يديروا شركاتهم الخاصة من خلال تلقيهم لتدريبات مكثفة في كبرى شركات القطاع الخاص كشركة يونيبال للتجارة العامة وشركة رويال، بالاضافة الى لقائهم مع وزير التربية والتعليم د. صبري صيدم وسفير دولة فلسطين في الكويت السيد رامي طهبوب ورجل الاعمال السيد عبد المالك جابر والجالية الفلسطينية التي ساهمت في إثارة الاجواء الايجابية في المسابقة الاقليمية.

بدوره أشاد المدرب الذي أشرف على شركة "انسبير" السيد بهاء التكروري مدير شركة تمكين لتقنية المعلومات بالجهد الذي بذله الطلاب خلال عام دراسي كامل من أجل إنجاح مشروعهم بما يلبي حاجات مجتمعهم، مؤكداً على أهمية برنامج الشركة الطلابية في تطوير قدرات الشباب ومهاراتهم في عالم الاعمال.

يُذكر أن شركة "انسبير" قد حصدت المركز الأول في المسابقة المحلية التي عقدتها مؤسسة انجاز فلسطين بين 7 شركات طلابية تنافست على اللقب في فلسطين. وتقوم مؤسسة انجاز فلسطين، سنويا وبالتعاون مع القطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم، بتدريب مجموعة من الطلبة من مختلف المدارس على تأسيس شركاتهم الخاصة لبنائهم إلى عالم الأعمال.