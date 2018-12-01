وحدة "عوكتس" المخصصة للكلاب في جيش الاحتلال تنهي تدريبات عسكرية استمرت أسبوعاً

القدس- وطن: أنهت وحدة "عوكتس" المخصصة لتدريب الكلاب في جيش الاحتلال، تدريباً استمر أسبوعًا واحدًا، للتغلّب على سيناريوهات طوارئ واندلاع حرب بجبهات عدة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية فإن التدريب بدأ نهاية الأسبوع الماضي، حيث استدعيت جميع القوات والمقاتلين النظاميين وفِي الاحتياط، وتدرّبوا على الهجوم والبحث والعثور على متفجرات ومفقودين، والاستعداد للقتال وكذلك على تفعيل القوات في مناطق مختلفة.

وتدرّبت الوحدة الإسرائيلية على مهام القتال على جبهات من بينها الاقتحامات والقتال في مناطق مأهولة ومفتوحة وتحت أرضية بالإضافة إلى إحباط أعمال تسلل وكشف متفجرات وقطع أسلحة.