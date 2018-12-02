ليفني تتعهد بتجديد المفاوضات حال فوزها في الانتخابات

وطن: اقترحت زعيمة المعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني ، تقديم خطة جديدة على الفلسطينيين حال فوزها في الانتخابات المقبلة.

وقالت ليفني، "حال فاز حزب المعسكر الصهيوني (الحزب الذي ترأسه) بالانتخابات المقبلة، فإنه سيجدد المفاوضات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس".

وأوضحت أن خطتها المستقبلية مع الفلسطينيين قائمة على الانفصال عنهم، على أن يكون هذا الأمر ضمن مفاوضات مع عباس.

وأشارت ليفني في حوارها إلى أن "هدفها هو إقامة دولة يهودية ديمقراطية"، مضيفة أنها "ستهدف إلى إضعاف حركة حماس، كأحد أهدافها المستقبلية".

وكانت ليفني التقت عباس مؤخرًا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبري -في حينه- أن الاجتماع جرى في الفندق الذي يتواجد فيه الاثنان، إذ ركز اللقاء على دعوة عباس للعودة إلى غزة ومنع تحويلها إلى "حماسستان".