منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 47 وقتا خلال الشهر الماضي

وطن: قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي 47 وقتا خلال الشهر الماضي.

وأكد ادعيس في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن الانتهاكات الإسرائيلية لحق العبادة للمسلمين أصبحت تنحو منحا خطيرا، وتعمل على بسط السيطرة الإسرائيلية على أماكن دينية، هي وقفية إسلامية، وحق من حقوق المسلمين الخالصة، وهذا ما يظهر بشكل واضح سواء في منع الأذان الذي يتكرر شهريا، بل وحتى يوميا، أو من خلال إغلاق المسجد لإتاحة المجال لسوائب المستوطنين لتدنيسه من خلال اقتحاماته.

وطالب ادعيس المجتمع الدولي بالوقوف أمام التزاماته بحماية الأماكن المقدسة من الاعتداء عليها، أو التغيير في معالمها من خلال التخطيط لوضع مصعد كهربائي في الابراهيمي يتيح لمزيد من المستوطنين المتطرفين من تدنيسه.