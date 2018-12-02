مستوطنون يخطون شعارات عنصرية ويثقبون إطارات بكفر قاسم

وطن: اعتدى مجموعة من المستوطنين فجر الأحد، على عشرات المركبة الفلسطينية في بلدة كفر قاسم في الداخل المحتل وخطوا عبارات عنصرية.

وذكرت مصادر عبرية أن مجهولين ثقبوا إطارات 30 مركبة بالحي الشرقي من كفر قاسم، بالإضافة لكتابة شعارات عنصرية من بينها "اليهود لا يصمتون"، في الوقت الذي زعمت فيه شرطة الاحتلال إنها فتحت تحقيقاً في الحادث.

وتكررت الاعتداءات والتصريحات العنصرية من قبل المنظمات الإسرائيلية أمثال "تدفيع الثمن" و"لهافا" و"فتية التلال" على المقدسات ومنازل وسيارات وممتلكات الفلسطينيين في الداخل المحتل والضفة الغربية بما فيها القدس، دون اتخاذ أي خطوات جدية لوقفها من قبل حكومة الاحتلال.