الحراك الموحد لاسقاط الضمان لوطن: اضرابات جزئية غدا والخميس واعتصام الاثنين المقبل

رام الله - وطن: بعد 3 ايام من الاعتصام المفتوح على دوار المنارة وسط رام الله، احتجاجا على قانون الضمان الاجتماعي، تبدو الحكومة ماضية في صمتها ازاء ما يجري، في الوقت الذي يستعد الحراك الموحد لاسقاط الضمان الاجتماعي لمواصلة فعالياته الاحتجاجية على القانون.

وقال الناطق الرسمي باسم الحراك عامر حمدان لوطن انه جرى التوافق بين النقابات الحرة واللجان العمالية في العديد من المؤسسات والشركات بالتنسيق مع الحراك الموحد لاسقاط قانون الضمان الاجتماعي على البدء باضرابات جزئية ستبدأ يوم غد الاثنين من الساعة الثانية حتى نهاية الدوام.

واضاف حمدان ان الاضراب الثاني سيكون يوم الخميس من الساعة الواحدة ظهرا حتى نهاية الدوام.

ولفت حمدان الى ان الحراك بالتنسيق مع النقابات واللجان العمالية قرروا تنظيم اعتصام مرة اخرى على دوار المنارة يوم الاثنين المقبل (10/ 12) بعنوان وقفة الكرامة.

واكد حمدان ان هذه الفعاليات جرت بالتنسيق بين الحراك وكل النقابات الحرة واللجان العمالية في المؤسسات، لمواصلة الضغط على الحكومة، بانتظار الاعلان عن الخطوات التصعيدية الاخرى بالاتفاق مع كل منسقي الحراك في كل مدن الضفة.

وحول تجاهل الحكومة لاعتصام المنارة الاخير قال حمدان " نحن لا نتعامل برد الفعل مع الحكومة، بل نسير بخطط واضحة ونضغط بكافة الاتجاهات للتأثير على الحكومة".

واضاف " في الايام القادمة يمكن ان يصدر ردود فعل من الحكومة او قد تستمر في تجاهلها"، مضيفاً " لا ننتظر اي رد فعل من الحكومة بعد كل اعتصام او فعالية نقوم بها، نحن مستمرون في فعالياتنا التي ستتصاعد لوحدها باتجاهات اقوى اشد مع مرور الوقت".