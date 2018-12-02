مؤسسة فاتن تستضيف وفداً من المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت

وطن: استقبل رئيس مجلس إدارة مؤسسة فاتن تيسير الزبري و مديرها العام أنور الجيوسي في مقر الادارة العامة برام الله وفداً رفيعاً من المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت وعلى رأسهم مدير عام المعهد د. بدر مال الله ، ونائب المدير العام د. حسين الطلافحة ، ومستشار التخطيط / وزير التخطيط المصري السابق د. أشرف العربي ، ومستشار مركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة د. إيهاب مقابلة ، ومسؤولة التدريب في المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار ( بكدار ) السيدة خلود مطري ، وممثل منظمة ( صلتك ) القطرية السيد حسام قرادة.

وأثناء زيارته ، ثمّن د. بدر مال الله الدور الريادي والمهني للمؤسسة واحتلالها لمراكز متقدمة في قطاع التمويل الصغير على مستوى فلسطين والعالم ، كما عبّر عن رضاه وسعادته بالتعاون المشترك ما بين المعهد العربي للتخطيط ومؤسسة فاتن وأثره على نجاح عمل المؤسسة بطواقمها التنفيذية وأثرها الايجابي في تحريك عجلة الاقتصاد الفلسطيني.

بدوره، رحب رئيس مجلس الإدارة تيسير الزبري بهذه الزيارة لما فيها من دعم معنوي كبير للمؤسسة والعاملين بها ، والتي تأتي في وقت تسعى فيه المؤسسة للمضي قدماً في خطتها الاستراتيجية للعام 2019 بتقديم أفضل ما لديها لتلبية إحتياجات السوق الفلسطيني .



كما أكد المدير العام أنور الجيوسي على أهمية الانفتاح وتبادل الخبرات والزيارات والتشبيك ، وتقدم بالشكر والتقدير الى د. محمد اشتيه ، رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار ( بكدار ) والى الوفد الزائر لدعمهم و لإيمانهم برسالة مؤسسة فاتن ورؤيتها .

علماً بأن هذه الزيارة تأتي في إطار التنسيق المشترك بين كل من مؤسسة فاتن والمجلس الفلسطيني للإعمار والتنمية – بكدار ، من باب تعزيز التعاون المشترك .