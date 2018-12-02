احصائية: شهيدان و35 مصابًا خلال الأسبوع الماضي

رام الله- وطن: استشهد فلسطينيان وأصيب 35 مواطنًا، خلال الأسبوع الماضي في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما أصيب 9 اسرائيلين، ثلاثة منهم خلال عملية دهس في منطقة بيت أمر شمالي الخليل.

وأفادت مصادر إعلامية، بأنّ الأسبوع الماضي شهد 101 مواجهة في مختلف المدن الفلسطينية، تخللها تفجير عبوات ناسفة.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية، أن الشاب إياد يوسف سليمان (25 عامًا) من جباليا، استشهد متأثرًا بجراحه التي أصيب بها خلال العدوان على قطاع غزة عام 2014. بالإضافة للمواطن رمزي أبو يابس (34 عامًا) من مخيم الدهيشة جنوبي بيت لحم، بعد تنفيذه عملية الدهس في منطقة بيت أمر شمالي الخليل.

وأصيب مستوطنيْن في عملية نفّذها عامل أردني استخدم به "الشاكوش" في إيلات؛ يوم الجمعة، وشرطي خلال مواجهات في مدينة اللد، يوم الأربعاء. بالإضافة لـ 3 جنود يوم الإثنين، بعملية دهس شمالي الخليل.

وذكرت المصادر أن ثلاثة مستوطنين، أصيبوا، أحدهما بغاز الفلفل في البلدة القديمة بالقدس، ومستوطنًا بالحجارة في سنجل شمالي رام الله، ومستوطنة بالحجارة في مخيم العروب شمالي الخليل.

ورصد التقرير الإعلامي، اندلاع مواجهات في 20 نقطة تماس يوم الجمعة، و15 يوم الخميس، بالإضافة لـ 16 يوم الأربعاء، 11 يوم الثلاثاء، و20 يوم الإثنين، إلى جانب 10 يوم الأحد و9 يوم السبت.

ونفذ الشبان الفلسطينيون 13 هجمة بـ "الزجاجات الحارقة" ضد أهداف اسرائيلية في الضفة الغربية و القدس. إلى جانب تفجير عبوة ناسفة قرب عزون شرقي قلقيلية. وعملية إطلاق نار في خانيونس.