اعتقال 40 شخصا بشبهة مزاولة الطب والصيدلة بشهادات مزورة

رام الله - وطن: شنت شرطة الاحتلال الاسرائيلي حملة اعتقالات في أوساط أطباء وصيادلة طالت أربعين منهم في مناطق مختلفة من الداخل المحتل، على خلفية مزاولتهم المهنة دون انهائهم المتطلبات الاكاديمية.

وقالت بيان صادر عن الشرطة إنها اعتقلت أربعين طبيبا وصيدلانيا وطبيبا متدربا من الجليل والمثلث والنقب، بعضهم من مجدل شمس وكفر مندا وجسر الزرقاء واللقية، بشبهة مزاولة المهنة في "إسرائيل" خلافًا للقانون، بعد ان قدموا شهادات من جامعات في أرمينيا دون إنهائهم الواجبات الاكاديمية.

وأطلقت شرطة الاحتلال على حملة الاعتقالات التي نفذت صباح اليوم اسم "رخصة للقتل"، زاعمة أن الشبهات المنسوبة للمعتقلين من شأنها أن تسبب أضراراً جسدية وحتى الوفاة للمرضى. وتم تمديد اعتقال المعتقلين في محكمة الصلح في الناصرة.