اشتية:الرئيس عباس طلب من لجنة الانتخابات التوجه إلى غزة

وطن: قال محمد اشتية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الإثنين،إن الرئيس محمود عباس طلب من رئيس لجنة الانتخابات المركزية د. حنا ناصر التوجه إلى قطاع غزة لبدء المشاورات حول الانتخابات.

وخلال افتتاح المركز الطبي في الجامعة العربية الأمريكية، أوضح اشتية أن من حق الشعب الفلسطيني اختيار ممثليه من خلال انتخابات حرة ونزيهة، وأن حركة فتح جاهزة لعقد الانتخابات واحترام اختيار الشعب.

واعتبر أن الانتخابات القادمة ستكون انتخابات لبرلمان دولة فلسطين التي اعترف بها 138 دولة حول العالم وتجسيد هذه الدولة عبر مجموعة مفاصل اقتصادية وسياسية وقانونية وأمنية.

وأكد حرص الرئيس والقيادة الفلسطينية على إجراء الانتخابات والخروج من حالة الانقسام السائدة.

وطالب اشتية إسرائيل باحترام الاتفاقات الموقعة بخصوص الانتخابات وخاصة مدينة القدس، والسماح بإجراء الانتخابات كما جرت سابقا في عام 1996 وعام 2006.

وبين أن جهود عقد الانتخابات يرافقها تشكيل حكومة سياسية فصائلية تشمل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف:" سوف نكسر الأمر الواقع عبر وحدة وطنية شاملة، وانفكاك تدريجي عن التبعية الاقتصادية التي فرضها علينا الاحتلال، وإعادة صياغة العلاقة مع الاحتلال قانونيا وسياسيا وامنيا".