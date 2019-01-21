الاحتلال يمنع مشفى المقاصد في القدس من الاحتفال باليوبيل الذهبي

القدس- وطن: هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومخابراته ظهر الاثنين، حفل اليوبيل الذهبي لمستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية في بلدة الطور بالقدس المحتلة، والذي كان مقررًا للاحتفال بمرور نصف قرن على إنشائه، وصموده على سفح جبل الزيتون منذ العام 1968.

وفضّ جنود الاحتلال الاحتفال، ومنعوا الحضور من التواجد في مسرح كلية المقاصد الجامعية، واحتجزوا إدارة المشفى وأطباءه والموظفين وضيوف الحفل في قاعة ملحقة بالمسرح، وأغلقوا كلية التمريض التابعة للمقاصد، وعلّقوا أمر منع إقامة الحفل الصادر عن وزير الأمن الداخلي للاحتلال على بوابتها الرئيسية.

ومنعت قوات الاحتلال جميع المشاركين من التواجد في ساحة كلية التمريض بالقوة، واعتدت بالضرب المبرح على الشاب عاهد الرشق قبل اعتقاله والمصور الصحفي سعيد ركن.

وانتشرت قوات الاحتلال في الشارع الرئيسي ببلدة الطور الذي يفصل مستشفى المقاصد عن كلية التمريض، ولاحقوا الحضور ومنعوهم من التواجد في المكان.

وردّد المشاركون خلال إخراجهم من كلية التمريض بالقوة شعارات نصرة لمدينة القدس المحتلة.