فيسبوك تحظر فيديوهات دعائية إسرائيلية ضد غزة

وطن: أفادت وسائل إعلام عبرية مساء يوم الإثنين، بقيام إدارة شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بحظر فيديوهات دعائية، نشرها حزب "حصانة إسرائيل" برئاسة "بني غانتس" ضد قطاع غزة.

وذكرت القناة العبرية الثانية أن "فيسبوك" قررت حظر الفيديوهات بزعم أنها تحتوي على مواد عنيفة، حيث تظهر الفيديوهات تفاخر حزب "حصانة إسرائيل" بحجم الدمار الذي خلفه الجيش الاسرائيلي بقيادة بني غانتس في غزة في حرب 2014.

ومن جانبه فقد أعرب حزب "حصانة اسرائيل"، عن استيائه إزاء قرار "فيسبوك" بحظر الفيديوهات، مؤكدين بأنهم يعتزمون التوجه بطلب إلى إدارة الشبكة بفك الحظر عن الفيديوهات الدعائية للحزب، استعدادا لخوض الانتخابات المقبلة.