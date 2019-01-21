مهنا: انتهاء أزمة معبر الكرامة بعد دخول المعتمرين

وطن: أعلن مدير عام الادارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية نظمي مهنا، عن انتهاء أزمة المعتمرين القادمين من الديار الحجازية، والمواطنين القادمين من الأردن الى ارض الوطن .

وسجل معبر الكرامة دخول نحو 14542 مواطنا، ومغادرة 6541 مواطنا، بما مجموعه 21083 مواطنا، من تاريخ 19�12019 حتى تاريخ 21�12019 .

وثمن مهنا الدور الذي قامت به طواقم الأمن العام والأجهزة الأمنية والجمارك على جسر الملك حسين، الذين كانوا على استعداد كامل لتسهيل دخول المعتمرين والمواطنين من مدينة الحجاج الأردنية وقاعات القادمين والمغادرين .

وقال إن طواقم العمل من الشرطة والأجهزة الأمنية والمدنية واصلت الليل بالنهار لتسهيل دخول المعتمرين والمواطنين على حد سواء، وقد تم ذلك بالتنسيق المشترك بين ادارات المعابر الأردنية والإسرائيلية والفلسطينية.