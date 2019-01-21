أكثر من مئة إصابة في صفوف أسرى عوفر باعتداءات "قوات القمع"

رام الله- وطن: قال نادي الأسير إن أكثر من مئة أسير في معتقل عوفر، أصيبوا اليوم، بالرصاص المطاطي والاختناق بالغاز، جراء اعتداء قوات القمع الاحتلالية عليهم منذ الصباح.

وكانت قوات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال وهي وحدات: (درور، واليماز، والمتسادة، واليمام) اقتحامت أكثر من مرة قسمي عدة أقسام في المعتقل.

ووفقاً للمعلومات التي وصلت نادي الأسير فإن قوات القمع تستخدم قنابل الصوت وهناك أصوات تكبيرات تخرج من أقسام الأسرى، وذلك بعد أن جلبت إدارة المعتقل وحدات القمع المسماة "اليمام" لقمع الأسرى في قسمي (11) و(12).

كما نفذت قوات القمع منذ يوم أمس اقتحام لقسم (17) في معتقل "عوفر" وعادت اقتحام قسم (15) صباح اليوم، ثم جلبت إدارة المعتقلات قوات إضافية للمعتقل، ورشت الأسرى بالغاز في ثمانية أقسام.

وحذر نادي الأسير الفلسطيني من خطورة الاعتداء على الأسرى في معتقل "عوفر" وجدد مطالبته بضرورة التدخل من المؤسسات الحقوقية الدولية العاملة في الأراضي المحتلة، وبضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأسرى في معتقلات الاحتلال.

يُشار إلى أن عدد الأسرى في معتقل "عوفر" 1200 أسير.