الحراك الموحد لوطن: الثلاثاء 29/1/2019 إضراب شامل لكافة مناحي الحياة

رام الله- وطن: أكد الناطق باسم الحراك الفلسطيني الموحد لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي، عامر حمدان لـوطن، أن الحراك قرر يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم (29/1/2019)، إضراب شامل لكافة مناحي الحياة في كافة المحافظات.

وأوضح حمدان أن قرار الإضراب تم بالتنسيق مع تنسيقيات البنوك واللجان العمالية والحرة، وجاري العمل مع التجار من أجل ضمهم للإضراب.

وأشار إلى أن البنوك اصبح لديها تنسيقية تضمن جميع البنوك، حيث اجتمع مدراء الموارد البشرية في البنوك وقرروا الإضراب يوم الثلاثاء مع عدم الخصم من رواتب الموظفين.

وقال إن ما تم هو تعديل على برنامج الفعاليات التي أعلن الحراك عنها أمس، حيث كان من المقرر إضراب جزئي يوم الثلاثاء، لكن تم تعديله اليوم ليصبح إضراب شامل.

وفيما يلي جدول الفعاليات التي أعلن عنها الحراك الموحد :

1- مسيرة الضجيج الاربعاء 23-1-2019 الساعة 7 مساء في رام الله / دوار المنارة.

2- اعتصام المبيت الخميس 2024-1-2019 الساعة 7 مساء الى الساعة 3 عصرا من يوم الجمعة في نابلس/دوار الشهداء.

3- اضراب جزئي امام المؤسسات والشركات الاحد 27-1-2019 من الساعة 1 مساء الى اخر الدوام.

4- إضراب شامل واعتصام مركزي محكمة الشعب لكل المحافظات الثلاثاء 29-1-2019 على دوار المنارة في رام الله.

5- اضراب شامل مع اعتصام مركزي امام مؤسسة ما يسمى بالضمان الاجتماعي الثلاثاء 5-2-2019 الساعة 11 صباحا في البيرة امام ما يسمى بمؤسسة الضمان الاجتماعي.