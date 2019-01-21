مصطفى البرغوثي: اعتداء الاحتلال الوحشي على الأسرى في عوفر يستدعي هبة شعبية لحمايتهم‎

رام الله- وطن: دعا د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إلى هبة شعبية لحماية الأسرى الذين يتعرضون الى حملات تنكيل في سجون الاحتلال وآخرها ما جرى اليوم من اعتداء وحشي على الأسرى في سجن عوفر مما أدى الى اصابة مائة أسير بإصابات مختلفة.

وقال البرغوثي ان الاعتداء الذي نفذ في سجن عوفر كان مخططاً وخطيراً و تضمن استخدام كل أنواع العنف والقمع ضد أسرى عزل لا يملكون ما يدافعون به عن أنفسهم.

وقال البرغوثي ان الاحتلال وحكام اسرائيل يستخدمون قمع الفلسطينيين وقودا لحملاتهم الانتخابية، ولكن كل القمع والتنكيل لن يكسر ارادة الأسرى البواسل أو يؤثر في صمودهم و ان كان يستدعي أوسع هبة شعبية لدعمهم وحمايتهم من جرائم الاحتلال.