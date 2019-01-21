حماس: الاحتلال لن يفلح في كسر إرادة أسرانا

وطن: قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن الاعتداء على الأسرى في سجن عوفر، وإصابة المئات منهم، الاثنين، "ينذر بحملة شرسة تستهدف صمودهم وكسر إرادتهم، وهو ما لن يفلح به الاحتلال يوما ما".

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى دودين أنه "لطالما انتصر أسرانا على سجانيهم، وشعبنا من خلفهم يحمل قضيتهم ويدافع عنها بكل ما أوتي من جهد وقوة، وسيقف معهم في معركتهم ضد هذا المحتل الغاشم، ولن يتخلى عمن أفنوا أعمارهم في سبيل الدفاع عن كرامته وعزته".

وأضاف "تواصل دولة الاحتلال سياستها العدوانية بحق أسرانا ضمن خطة ممنهجة استهدفت أبسط حقوقهم الإنسانية، وحرمتهم من أدنى مقومات الحياة، لتطل علينا من جديد بفعل وحشي شنته قوات القمع ضد أسرى سجن عوفر، ما أدى لإصابة المئات منهم بجراح مختلفة".

وتابع قائلا: "إن هذا الفعل يعبر عن وجه دولة الاحتلال الإجرامي، ويفضح ادعاءاتها باحترام حقوق الإنسان، كما أنه يتصل بمسيرتها العدوانية المتواصلة ضد شعبنا الفلسطيني".

وحمّل دودين الاحتلال عواقب هذا الاعتداء الغاشم على أسرانا، والذي سيراكم عوامل الانفجار في وجهه، حتى يعلم أن أسرانا البواسل خط أحمر.