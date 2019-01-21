حسين الشيخ: المرحلة الحالية تتطلب حكومة فصائلية سياسية بدون حماس

رام الله- وطن: قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير حسين الشيخ إن المرحلة الحالية بدأت تتطلب حكومة فصائلية سياسية وتضم شخصيات وطنية لإنجاح المسار الوطني والمواجهة السياسية القادمة مع "اسرائيل".

ودعا الشيخ خلال لقاء له على تلفزيون فلسطين، مساء اليوم، فصائل منظمة التحرير لتشكيل حكومة فصائلية سياسية تضم شخصيات وطنية، بدون حماس.

وقال الشيخ إن حكومة وحدة وطنية تضم حماس الآن تعني تكريساً للانقسام، وتقاسماً وظيفياً مع حماس. مضيفاً: لا يمكن الاستمرار بالنداء بالشراكة في ظل تعنت حماس.

وقال إنه تم تشكيل حكومة وفاق وطني عام 2014، بهدف إنهاء الانقسام وبسط سيطرتها في الضفة وغزة وفق القانون، لكن لا دور لها في غزة سوى دفع 100 مليون دولار شهرياً.

الشيخ: سنحترم نتائج الانتخابات مهما كان الفائز

ودعا حركة حماس للمنافسة في الانتخابات التشريعية القادمة، قائلاً: التحدي الأكبر هو صندوق الاقتراع، تفضلوا الى صندوق الاقتراع وهو الخيار الافضل والخيار الدستوري لانهاء الانقسام. مضيفاً: اتمنى ان تكون هناك موافقة من حماس على الدعوة لاجراء الانتخابات التشريعية.

وقال: سنحترم نتائج هذه الانتخابات مهما كان الفائز

وأضاف: قرارنا بالذهاب الى الانتخابات هو قرار استراتيجي، واتمنى الا تكون حماس هي العائق امام اجراء الانتخابات.

وقال الشيخ: من سيعارض الانتخابات سينزلق في مشروع تصفوي لقضيتنا

وأضاف أن الرئيس محمود عباس أبلغ رئيس لجنة الانتخابات المركزية د.حنا ناصر، أنه جاهز لعمل قائمة وطنية مشتركة مع حماس وكافة الفصائل ككتلة سياسية واحدة، وطلب من ناصر أن يحمل هذه الرسالة لحماس.

وفيما يتعلق بإجراء الانتخابات في القدس، قال الشيخ مستحيل اجراء الانتخابات التشريعية بدون القدس، ولايمكن ان يكون هناك انتخابات دون ان تشمل كل الجغرافيا الفلسطينية، القدس اولا وقطاع غزة والضفة ثانيا، وهذا التحدي الأكبر.

وأضاف: لن نذهب الى الانتخابات بدون القدس، وسنقاتل لاجرائها فيها.