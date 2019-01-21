برشلونة يعلن رسميًا ضم بواتينج

وطن: أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده رسميًا مع الغاني كيفن برينس بواتينج من صفوف ساسولو الإيطالي.

وقال الموقع الرسمي للنادي الكتالوني الإثنين: "برشلونة توصل لاتفاق مع ساسولو لضم بواتينج حتى نهاية الموسم الجاري، مع وجود بند بخيار الشراء بشكل نهائي مقابل 8 ملايين يورو".

وأشار الموقع إلى أنَّه سيتم توقيع العقود بشكل رسمي وتقديم اللاعب للجماهير، ووسائل الإعلام الثلاثاء.

ويُعد بواتينج ثاني الانتدابات الشتوية للنادي الكتالوني بعد الكولومبي جيسون موريلو الذي انضم من صفوف فالنسيا، فيما رحل عن الفريق منير الحدادي ذو الأصول المغربية إلى إشبيلية.

وسبق للاعب الغاني صاحب الـ31 عامًا خوض تجربة في "الليجا"، وكانت مع لاس بالماس في موسم "2016-2017" قبل أن يرحل إلى فرانكفورت الألماني ثم إلى ساسولو.