مصادر لوطن: أعضاء الثوري يوقعون رسالة وسيوجهونها للرئيس للمطالبة بإقالة الحكومة وتجميد الضمان

رام الله- وطن: أكدت مصادر في المجلس الثوري لحركة فتح، لـوطن، مساء الاثنين، أن اعضاء الثوري سيوجهون خلال اليومين القادمين رسالة إلى الرئيس محمود عباس يطالبون فيها، الإعلان عن إقالة الحكومة وتكليف شخصية من فتح لتشكيل حكومة وحدة وطنية،"حيث لم يعد هناك اي مبرر لحكومة وفاق وطني"، وفق ما جاء في الرسالة.

كما سيطالبون في الرسالة الاعلان عن تجميد قانون الضمان الاجتماعي بعد حالة الرفض الكبيرة لهذا القانون من قبل الجمهور المعني مباشرة.

وأوضحت المصادر أن الرسالة يجري التوقيع عليها الآن من قبل أعضاء المجلس الثوري، حيث وصل عدد الموقعين إلى قرابة 40 عضواً حتى الان.

فيما يلي نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

سيادة الاخ الرئيس ابو مازن ..رئيس حركة فتح حفظه الله ..

تحية الوطن وبعد :-

لقد مر على المجلس الثوري الحالي اكثر من سنتين دون انتظام جلساته ودون تطبيق قراراته، ما يعد انتهاكا لقواعد النظام الداخلي، ولعل اخر هذه القرارات ما تعلق بقانون الضمان الاجتماعي والذي لو تم تطبيقه لما عاشت الساحه الفلسطينيه هذه الحاله من الغليان والاحتجاجات التي بدأت دائرتها بالاتساع نتاج ضيق افق الحكومه وعدم قدرتها على التعاطي الايجابي والمنطقي مع الازمه وغيرها من الازمات المتلاحقة ما زاد من تعقيد الامور وتوسيع دائرة الاحتجاجات حتى ارتفع سقف مطالبات المحتجين علما ان حركة فتح هي من سيدفع ثمن سلوك هذه الحكومه في صناديق الاقتراع ان لم يتم اتخاذ القرارات السريعه والحاسمة من قبل سيادتكم كرئيس للحركه ورئيس للسلطه الوطنيه وعليه نقترح على فخامتكم التالي :-

١- الاعلان عن اقالة حكومة الحمدالله وتكليف شخصية من فتح لتشكيل حكومة وحدة وطنيه حيث لم يعد هناك اي مبرر لحكومة وفاق وطني.

٢-الاعلان عن تجميد قانون الضمان الاجتماعي بعد حالة الرفض الكبيره لهذا القانون من قبل الجمهور المعني مباشرة بهذا القانون.

اننا نعتقد جازمين بانكم ستتفهمون موقفنا الذي يأتي بحكم متابعتنا الدقيقه للتطورات في الشارع ومن منطلق حرصنا الشديد على الحركه والسلطة وعلى ضرورة كسب جماهيرنا في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

اخوتك اعضاء المجلس الثوري الموقغين ادناه