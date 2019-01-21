الجهاد الإسلامي تدعو لمسيرات جماهيرية وتصعيد المواجهة مع الاحتلال إسنادا للأسرى

وطن: دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء يوم الإثنين، جماهير شعبنا، إلى أوسع حملة إسناد شعبي للأسرى؛ وذلك من خلال المسيرات الجماهيرية وتصعيد المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الناطق الاعلامي باسم حركة الجهاد الاسلامي مصعب البريم ان "ما يحدث داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية من قمع ومحاولة الاستفراد بأسرانا البواسل هو جريمة وإرهاب إسرائيلي واضح يستهدف الانسان الفلسطيني والمناضلين داخل السجون".

وأكد وقوف الجهاد الإسلامي، إلى جانب الأسرى في التصدي لهذا العدوان، ودعمها كافة خطواتهم، مشددا على أنها "لن تتركهم ولن تخذلهم".

كما طالبت، كافة المؤسسات القانونية والحقوقية للوقوف عند مسؤولياتها وفضح جرائم الاحتلال بحقهم.

يذكر أن لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، دعت مساء الإثنين، إلى المشاركة في مؤتمر صحفي وصفته بالمهم، حول آخر التطورات داخل سجون الاحتلال وذلك غدا الثلاثاء أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة