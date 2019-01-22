الاحتلال يشن حملة اعتقالات واستدعاءات في الضفة

رام الله- وطن: شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات طالت عددا من الشبان.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدتي تل وعصيرة القبلية قضاء نابلس كما شنت حملات دهم واعتقال في القدس وبيت لحم والخليل.

وافادت مصادر محلية ان قوة للاحتلال اعتقلت عامر مثقال الهندي، بعد مداهمة وتفتيش منزله في قرية تِل بنابلس.

كما اعتقلت الشاب محمد قاهر ياسين، من منزله في قرية عصيرة القِبلية جنوب نابلس.

وفي القدس اعتقل الاحتلال الفتيَيْن سامر جمجوم و عبدالله الزغل، من حيْ رأس العامود في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى .

كما اقتحم الاحتلال بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، مما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة اطلق الاحتلال خلالها قنابل الصوت بكثافة .

‏وجنوبا داهم جنود الاحتلال عدة منازل وشرع بتفتيشها في منطقة الكراج داخل مدينة يطا.

كما سلم المهندس محمد اقطيل بلاغا لمقابلة مخابراتها عقب مداهمة منزله في دورا وسلم المهندس إسماعيل العواودة بلاغا مشابها.

كما تم اعتقال الأسير المحرر محمود عبدالله طقاطقة (19 عاماً) من منزله في بلدة بيت فجار جنوب شرق بيت لحم، و الفتى مجدي سامر البدن (13 عاماً) من بلدة تقوع.

واقتحم جنود الاحتلال منزل آدم حامد في بلدة سلواد شرق رام الله وتسببوا بخراب كبير فيه.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل القيادي في الجهاد الإسلامي الأسير جمال جبر حمامرة وعددٍ من منازل أقاربه وعاثت فيها خراباً في قرية حوسان غرب بيت لحم.

واعتقلت قوات الاحتلال ايضا الاسير المحرر انس بري من اماتين شرق قلقيلية.