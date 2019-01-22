الاحتلال يُجبر مقدسيًا على هدم منشأته بيده في العيسوية

رام الله- وطن: أجبرت سلطات الاحتلال، مساء أمس الاثنين، المواطن هيثم محمد مصطفى على هدم منشأته التجارية بيده في بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة.

وأفاد عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص بأن المواطن مصطفى هدم منشأته التجارية بنفسه "كراج لتصليح المركبات" الواقعة في المنطقة الشرقية لأراضي العيسوية، بحجة البناء دون ترخيص.

وأوضح أن ما تسمى بـ "سلطة الطبيعة" وبلدية الاحتلال أصدرتا قرارًا يقضي بهدم المنشأة، وعادت شرطة الاحتلال وأجبرته على تنفيذ الهدم وإلا ستقوم آليات البلدية بذلك، وعليه دفع 80 ألف شيكل" لطواقم البلدية والقوات المرافقة لها.

وأشار أبو الحمص إلى أن الكراج تم بنائه قبل حوالي شهر، حيث الأرضية من الاسمنت عليها أعمدة حديدية وشوادر.