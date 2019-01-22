نادي الأسير لوطن: أسرى "عوفر" يرفضون عقد جلسة مع إدارة سجون الاحتلال

رام الله- وطن: قال المتحدث الإعلامي باسم نادي الأسير، عبدالله زغاري، لـوطن لأنباء أن أسرى "عوفر" رفضوا طلب إدارة سجون الاحتلال بعقد جلسة معهم إلا بعد السماح لهم بعقد اجتماع بين ممثلي كافة الفصائل داخل المعتقل.

وأوضح زغاري انه ستُعقد جلسة، ظهر اليوم الثلاثاء لممثلي الفصائل.

وأضاف زغاري ان الاسرى لم يعلنوا اضرابا عن الطعام، ولكنهم أرجعوا وجبات الطعام صباح اليوم، ومستمرون بإرجاعهم فيما اذا استمرت الهجمة عليهم.

واشار الى ان إدارة معتقلات الاحتلال أعادت قرابة الـ150 أسيراً من المستشفيات أُصيبوا يوم أمس، على أقسام الاسرى.

وتواصل قوات الاحتلال، لليوم الثالث على التوالي إغلاق أقسام الأسرى في معتقل "عوفر"، وسط عمليات قمع وتفتيش وتنكيل بحق الأسرى.

وأفاد نادي الاسير أمس الاثنين، إن 100 أسير في "عوفر" أصيبوا بجراح متفاوتة الخطورة؛ جراء اعتداء قوات قمع الاحتلال على أقسام الأسرى، موضحا انها استخدمت في اعتدائها على الأسرى الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز، وقنابل الصوت، والهراوات، والكلاب.

يذكر أن سجن عوفر يقبع فيه قرابة 1200 أسير من بينهم أقسام خاصة بالأسرى الأطفال.