الاحتلال يقرر الإفراج عن فتيين مقدسيين بعد التحقيق معهما

رام الله- وطن: قررت شرطة الاحتلال، صباح الثلاثاء، الإفراج عن فتيين مقدسيين، عقب التحقيق معهما لعدة ساعات في مركز شرطة "شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة.

وبحسب مركز معلومات وادي حلوة، فإن شرطة الاحتلال قررت الإفراج عن الفتيين سامر جمجوم (16 عامًا)، وعبد الله الزغل (15 عامًا) من حي رأس العامود ببلدة سلوان.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت مساء أمس الفتيين جمجوم والزغل أثناء سيرهما في حي رأس العامود، وحولتهما للتحقيق في مركز شرطة "شارع صلاح الدين".

وفي السياق، استدعت مخابرات الاحتلال أمس المعلمة في المسجد الأقصى المبارك هنادي الحلواني للتحقيق معها، في غرف (4) بمركز "المسكوبية" غرب القدس.

يذكر أن المعلمة حلواني تتعرّض لسلسة من الانتهاكات الإسرائيلية سواء بالاعتقال أو الاستدعاء للتحقيق، أو بالإبعاد عن المسجد الأقصى بشكل دوري.