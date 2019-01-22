مدفعية الاحتلال تقصف موقعاً شرقي بيت حانون

غزة- وطن: قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بقذيفتين موقعاً شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين في المكان.

وأفاد شهود عيان، بأن دوي انفجارين هزا المنطقة الشرقية لبلدة بيت حانون تبين أنهما ناجمين عن إطلاق مدفعية الاحتلال لقذيفتين صوب موقعا في المكان دون وقوع إصابات، فيما لحقت أضرار مادية بالمكان.

وكان جيش الاحتلال زعم أن إطلاق نار جرى على دورية عسكرية إسرائيلية من شمال القطاع، دون وقوع إصابات.