فيديو| الاسرى في خطر

رام الله- وطن: شنت قوات الاحتلال حملة قمع ممنهجة استهدفت الأسرى في معتقل "عوفر"، حيث وصلت عمليات القمع ذروتها بتاريخ 20 كانون الثاني الجاري، بعد اقتحام خمس وحدات قمع مدجّجة بالسّلاح والكلاب البوليسية للقسم (17)، واستمرار عمليات القمع للقسمين (15) و(11) قامت خلالها بالاعتداء على الأسرى بالضّرب المبرح، وإطلاق الرّصاص المطّاطي وإلقاء قنابل الغاز والصّوت بشكل عشوائي وفي مساحات ضيّقة ومغلقة، ما أدّى إلى إصابة اكثر من(150) أسيراً بجروح واختناقات استدعت نقلهم للمشافي الإسرائيلية.

الفيديو من اعداد وانتاج: رغدة عتمة