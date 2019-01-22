حزب الشعب يدين الهجمات وأعمال القمع بحق الأسرى في سجون الاحتلال

رام الله- وطن: عبر حزب الشعب الفلسطيني عن إدانته الشديد للهجمات التي يتعرض لها أسرى شعبنا وأعمال التنكيل التي تمارسها بحقهم وحدات القمع التابعة لإدار معتقل عوفر الاحتلالي والتي تصاعدت منذ أمس الاثنين، وأبرزها اقتحام سجن "عوفر" العسكري والاعتداء على المعتقلين الأسرى، ما أدى إلى إصابة أكثر من 120 معتقلاً.

واعتبر الحزب في تصريحٍ صحفي، اليوم الثلاثاء، أن : إجراءات المجرم "جلعاد أردان" المسمى بـ"وزير الأمن الداخلي" الصهيوني بحق الحركة الأسيرة والجاري تنفيذها، لن تنال من عزيمة الأسرى وإرادة المواجهة مع المحتل لإفشال إجراءاته الفاشية، كما لن تنجح هذه الهجمة الممنهجة في تحقيق أهدافها السياسية التي يجري استخدامها في سياق حمى الانتخابات داخل دولة الاحتلال".

وأكّد الحزب على أن معركة الأسرى في سجون الاحتلال هي واحدة من اهم معارك شعبنا، داعياَ إلى أوسع تضامن معهم وإسنادهم بكل الوسائل. كما دعا القيادة الفلسطينية للتحرك العجل لرفع وتيرة الضغط على الهيئات الدولية من أجل التدخل لحماية أسرى شعبنا، وإحالة ملف قضيتهم إلى محكمة الجنايات الدولية من أجل إدانة الاحتلال ومحاكمة قادته.