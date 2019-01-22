نقابة المهندسين والبنك الوطني يجددان شراكتهما الإستراتيجية بتوقيع اتفاقية تعاون جديدة

رام الله- وطن: وقع نقيب المهندسين أ.د.جلال الدبيك اتفاقية تعاون مع أحمد الحاج حسن مدير عام البنك الوطني. وبموجب الاتفاقية سيقدم البنك الوطني مجموعة من التسهيلات بمميزات مختلفة للنقابة ومنتسبيها تتضمن عروض على قروض السكن، وقروض السيارات، والقروض الشخصية، وقروض لشراء أراض، بالإضافة إلى مميزات على البطاقات الائتمانية.

وحضر توقيع الاتفاقية عن نقابة المهندسين نائب النقيب م.سمير الريماوي، وأمين السر م.هشام البكري، والمدير العام للنقابة م.نادي عليان، ومدير الدائرة المالية السيد محمد ياغي، وعن البنك الوطني مدير علاقات المؤسسات العامة جمال موسى.

وتعقيبا على ذلك، قال الدبيك إن النقابة تنظر بأهمية كبيرة إلى هذه الشراكة النوعية التي من شأنها توفير خدمات بنكية متميزة للمهندسين على الأصعدة الشخصية والمهنية والإستثمارية.

وبين الدبيك أن نقابة المهندسين تشدد على الشراكة الإستراتيجية التي تجمع القطاع النقابي والأهلي بالقطاع الخاص بهدف تسريع عجلة الاقتصاد الفلسطيني وتحقيق التنمية الاقتصادية، والمجتمعية في الوطن. مؤكدا أن البنك الوطني يعد واحد من أهم البنوك الفلسطينية الوطنية التي تتبنى باستمرار إبرام شراكات مع المؤسسات النقابية والأهلية.

ومن جانبه، أكد الحاج حسن أن هذه الاتفاقية تعد امتداداً لعلاقة إستراتيجية طويلة تجمع البنك الوطني مع نقابة المهندسين، وأن بنودها ستلبي الحاجة المالية للمهندسين الفلسطينيين بالشكل الأمثل وبعروض منافسة ومريحة، مشدداً أن البنك الوطني يحرص دائما على تقديم تسهيلات وخدمات مصرفية متخصصة تخدم الحاجة المالية الفعلية لكل قطاع على حدا وحسب احتياجه الفعلي.

وأكد على أهمية تعاضد جهود وطاقات مؤسسات المجتمع الواحد من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني الفلسطيني وتحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة.