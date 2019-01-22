مستوطنون يقطعون مئات أشجار الزيتون في بلدة بيت أمر شمال الخليل

الخليل- وطن: قطع مستوطنو مستوطنة "بيت عين" المقامة على اراضي محتلة من بلدة بيت امر شمال مدينة الخليل، اليوم الثلاثاء، مئات أشجار الزيتون في منطقة واد أبو الريش الواقعة شمال البلدة.

وأفاد الناشط ضد الاستيطان في البلدة يوسف ابو ماريا، بأن المستوطنين قطعوا مئات اشجار الزيتون في منطقة واد ابو الريش القريبة من خربة صافا شمال بيت امر، وتعود ملكيتها للمزارع ابراهيم ثلجي.

واكد ابو ماريا أن المستوطنين استهدفوا أرض المزارع ثلجي ومزارعين من عائلة صليبي في المنطقة المذكورة عدة مرات، وكانوا يعيدون زراعتها من جديد في كل مرة، رغم اعتداءات المستوطنين عليهم.