ضبط طن ونصف لبن جميد تالف في يطا

الخليل- وطن: تمكنت الضابطة الجمركية، اليوم الثلاثاء، وبإسناد قوات الأمن الوطني من ضبط مصنع لصناعة لبن الجميد من مخلفات المستوطنات التالفة والغير صالحة للاستهلاك الادمي في منطقة يطا جنوب محافظة الخليل.

وافاد بيان للعلاقات العامة والاعلام في جهاز الضابطة الجمركية انه بناءً على معلومات استخبارية ومتابعة حثيثة لمصنع يقوم بإعادة تصنيع منتجات الألبان منتهية الصلاحية وتحويلها إلى لبن جميد وهو غير صالح للاستهلاك الادمي في مدينة يطا جنوب محافظة الخليل.

وأقرت اللجنة المختصة بإتلاف الكمية والتحرز على الأدوات المستخدمة في التصنيع وإغلاق المصنع بقرار من النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.