أردان يهدد بالمزيد من العقوبات ضد الأسرى

القدس- وطن: واصل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، اليوم الثلاثاء، تهديداته ضد الأسرى الفلسطينيين على خلفية اعتداء قوات القمع على أسرى سجن "عوفر" قرب رام الله، وإعلان أسرى السجن البدء بإضراب عن الطعام.

ونقلت مواقع عبرية عن إردان قوله إنه لن يرتدع من هكذا تهديدات، وسيواصل مساعيه الرامية إلى التشديد على الأسرى إلى حين الوصول الى الحد الأدنى.

ولفت أردان إلى أن مصلحة السجون والأمن الداخلي مستعدون لأي طارئ في السجون، وأن إدارة مصلحة السجون ستتأقلم مع هكذا أحداث وتتغلب عليها، وفق قوله.

وبدأ أكثر من 1200 أسير فلسطيني في معتقل "عوفر" اليوم إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على اقتحامات قوات القمع والاعتداءات المستمرة عليهم.

وأصيب نحو 100 أسير في "عوفر" بجراح متفاوتة الخطورة جراء اعتداء قوات قمع الاحتلال على أقسام الأسرى، واستخدام الرصاص المطاطي وقنابل الغاز وقنابل الصوت والهراوات والكلاب، بسبب اقتحامات الاحتلال الأحد والاثنين له.

وتواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي لليوم الثالث على التوالي إغلاق أقسام الأسرى في "عوفر" وتجري عمليات قمع وتفتيش وتنكيل بحق الأسرى.

وقال نادي الأسير إن إدارة معتقلات الاحتلال أعادت نحو 150 أسيرًا من المستشفيات أُصيبوا في معتقل "عوفر" جراء اعتداءات قوات القمع يوم أمس على أقسام الأسرى، وعددها عشرة من بينها أقسام للأسرى الأطفال.