ائتلاف عدالة يتلقى ردوداً إيجابية من أعضاء مجلس الشيوخ الإيرلندي حول إقرار مشروع قانون النشاط الاقتصادي

رام الله- وطن: يعتزم مجلس الشيوخ الإيرلندي غداً، يوم الاربعاء، الموافق 23 كانون الثاني، مناقشة إقرار مشروع قانون النشاط الاقتصادي (الأراضي المحتلة) لعام 2018 والذي يقتضي بمقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية ومنع استيرادها بإعتبارها غير مشروعة.

وفي هذا السياق خاطب الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "عدالة" والمكون من 70 منظمة أهلية واتحاد ونقابة مجلس الشيوخ الإيرلندي من خلال رسالة تفيد بأهمية وضرورة التصويت لصالح هذا القرار. وقد رد على الرسالة أكثر من سبعة نواب حتى اللحظة، علماً أن مناقشة القرار تبدأ غداً الساعة 2:50 ظهراً.

وقال الائتلاف في بيانه أنه في حال إقرار هذا القانون فسوف يشكل مساهمة هامة في تحقيق حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير والسيطرة على موارده الطبيعية، وضربة للمشروع الاقتصادي الصهيوني القائم على سرقة أراضي وموارد الفلسطينيين، كما سيحفز دول وبرلمانات أخرى على اتخاذ مواقف مشابهة.

وشكر الائتلاف أعضاء مجلس الشيوخ الإيرلندي على تفاعلهم وحماسهم اتجاه إقرار هذا القانون، لأنهم مؤمنين بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وقد أكد عدد منهم أنه جزء من نضال الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل الحرية.

ينتظر الائتلاف الفلسطيني مخرجات إجتماع مجلس الشيوخ الإيرلندي يوم غد، متأملين أن تكون مخرجات الاجتماع لصالح مقاطعة بضائع المستوطنات الاسرائيلية.